العدول يتظاهرون ضد وزارة العدل: تنزيل التوجيهات الملكية لإدماج المرأة في المهنة تتسم بالضبابية

دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب، إلى الاحتجاج من جديد على وزارة العدل، متحدثة عن وجود اختلالات كبيرة في تنظيم القطاع، من بينها ضبابية في تنزيل التعليمات الملكية، الخاصة بإدماج النساء في القطاع.

وقال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن جمعيته دعت لوقفة احتجاجية، يوم الخميس المقبل، أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط، وهي ثالث محطة احتجاجية للعدول الشباب، بعد الاحتجاج أمام مقر الهيأة، وأمام البرلمان، وهي الوقفات، التي لن تؤتي أكلها، حسب قوله.

وأوضح بويطة أن العدول الشباب، الذين يمارسون المهنة اليوم، أصبحوا يحملون شهادات عليا من درجات دكتوراه، وماستر، وأبانوا عن جدارتهم في استعمال التقنيات الحديثة، والتسجيل الإلكتروني، إلا أن الممارسة لا تزال تجبرهم على التعامل الورقي مع المحاكم، مطالبين بمنحهم فرصة لرقمنة عملهم، وإخراج قانون يستجيب لتطورات العصر، وتطورات المهنة.

وفي ذات السياق، قالت جمعية العدول الشباب إن القانون المنظم للمهنة تأخر كثيرا بالمقارنة مع المهن الأخرى، كما أن ضبابية تحيط مضامينه، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل التعليمات الملكية بإدماج النساء في مهنة العدول، كما تطالب الجمعية، بتنافسية مع الجهات التوثيقية الأخرى.

يذكر أنه بعد سنوات من الجدل، قرر المغرب، قبل سنتين، السماح للمرأة بولوج مهنة “عدل” مثل الرجال، ليصبح بإمكانها إبرام العقود، والإشهار، وذلك بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى، ودراسة من وزارة العدل، وذلك بتوجيهات من الملك محمد السادس.