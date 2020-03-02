شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا خارج الصين تتجاوز 9 مرات الحالات داخلها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين في جنيف: "في الساعات الـ 24 الماضية سُجلت إصابات بكوفيد 19 خارج الصين أكثر بتسع مرات تقريبا عنها داخل الصين".

وأكد تيدروس أنه" لا تزال هناك "فرصة" لاحتواء الوباء", مشيرا إلى أن "أكثر من 130 دولة لم تسجل أي إصابة بعد".

وأوضح أن الصين سجلت اليوم 206 حالات جديدة, فيما أفيد عن 8739 حالة في 61 دولة، بينها 127 وفاة.