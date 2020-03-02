شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة إصابة فيروس كورونا في العراق إلى 26 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 26 حالة نصفها بالعاصمة بغداد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الحصيلة سجلت اليوم بعد اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة ومؤكدة بالفايروس, ثلاث منها في بغداد وواحدة في ميسان ومثلها في النجف.

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