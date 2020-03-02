شكرا لقرائتكم خبر عن «عُمان» تمنع دخول الزائرين القادمين من دول انتشر فيها كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان على تويتر اليوم الاثنين إن السلطنة حظرت دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، دون أن تحدد أسماء تلك الدول.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي وسيطبق على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.