عباس: لا مفاوضات مع وجود (صفقة القرن)

القدس المحتلة ـ الخليج 365: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه خوض أي مفاوضات للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي طالما صفقة القرن الأميركية مطروحة على الطاولة. وقال عباس لدى لقائه في رام الله أعضاء حركة “فتح” التي يتزعمها إنه ما دامت صفقة القرن موجودة على الطاولة “لن تكون هناك مفاوضات”. وأضاف “نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يوجد بيننا وبين الإدارة الأميركية أية اتصالات”.

وتابع “لا يوجد بيننا والادارة الأميركية أية اتصالات ولا يوجد أي علاقات وما تسمعونه لا أساس له من الصحة”. وأكد عباس على رفض الصفقة الأميركية وعدم التعامل معها إطلاقا.

وشدد عباس، على قبول المفاوضات مع إسرائيل برعاية الرباعية الدولية على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مع رفض أن تكون الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها وسيطا وحيدا لعملية السلام. ونفت الحكومة الفلسطينية امس الاول وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الإدارة الأميركية بشأن خطتها للسلام. وجاء ذلك بعد تصريحات للسفير الأميريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قال فيها إنه يوجد قنوات اتصال خلفية مع قيادات فلسطينية بشأن صفقة القرن تشمل الحكومة الفلسطينية.

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