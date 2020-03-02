الصحة تعلن شفاء حالتين من «كوفيد19»

فـي مؤتمر صحفي عن مستجدات الفيروس

■ وضع 2367 شخصا تحت إجراءات الحجر الصحي

■ رفع تصنيف المستوى الوبائي للاستعداد والاستجابة

■ تعزيز الإجراءات الصحية فـي جميع المنافذ الحدودية

■ رفع كفاءة المؤسسات الصحية وجاهزيتها

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة في الخوير أمس، أن حالتين من الحالات المصابة في السلطنة بفيروس كورونا المستجدّ تماثلتا للشفاء التام من ضمن 6 حالات إصابة وأن الحالات الأربع المتبقية في صحة جيدة وحالتهم مستقرة. وأوضح معاليه أنه حتى تاريخ أمس 2مارس الجاري يوجد 2367 شخصًا تحت إجراءات الحجر الصحي حاليًا 49 شخصًا منهم في الحجر المؤسسي و2318 شخصًا في الحجر المنزلي وقد قامت الوزارة بعمل دليل استرشادي شامل حول الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي وتوفير المشورة والعناية الطبية اللازمة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

وأكد معاليه أن وزارة الصحة بدأت في الاستعداد من أجل الاستجابة لمرض “ 19 COVID” منذ الإعلان عن المرض في جمهورية الصين الشعبية، وكان من أهمّ الإجراءات التي اتخذتها السلطنة: عمل الأدلة الإرشادية والسياسات حول منع دخول المرض إلى السلطنة، من أجل التعامل مع أي حالات وافدة يشتبه بإصابتها بالمرض، كما تم تدريب العاملين الصحيين حول التعامل مع المرض ورفع كفاءة المؤسسات الصحية وجاهزيتها للتعامل مع الأوبئة وخصوصا الوقاية ومكافحة العدوى، كما تم توفير وسائل الوقاية الشخصية وتدريب العاملين الصحيين على استخدامها. وتم تعزيز وتحديث نظام التقصي الوبائي الإلكتروني لمتابعة الحالات المصابة والأشخاص تحت الحجر الصحي. وذكر معاليه أنه تم تعزيز ورفع قدرات المختبر المركزي للصحة العامة بالوزارة وتزويده بالكواشف اللازمة لتشخيص المرض كما تم تعزيز إجراءات الصحة العامة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، حيث تم تطبيق الإفصاح الذاتي لجميع المسافرين القادمين من مناطق موبوءة بالمرض، وعمل ‏الفحص الطبي للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضيّة وتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي للقادمين من الدول الموبوءة بالمرض.

وأضاف بأن ‏وزارة الصحة نسقت مع شرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للطيران المدني ‏ومشغلي المطارات والموانئ والمعابر البرية لتعليق الطيران المباشر إلى كل من: جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية. وقال معاليه إنه مع تسجيل أول حالتي إصابة بمرض فيروس كورونا بالسلطنة، يوم الاثنين 24 فبراير 2020، ارتفع تصنيف المستوى الوبائي للاستعداد والاستجابة إلى طوارئ الصحة العامة، إلى المستوى الثالث، وهو تسجيل حالات مرضية وافدة من الخارج وكان من أهم الأولويات في هذه المرحلة هو الحد من حدوث نقل ثانوي للمرض ومنع حدوث انتشار مجتمعي للوباء، وكذلك التعرف على القادمين من الدول الموبوءة بالمرض، لتطبيق الحجر الصحي عليهم. وأكد معاليه أن الوزارة قد قامت بتعزيز الإجراءات الصحية في جميع المنافذ الحدودية، وتم استحداث الحجر الصحي المؤسسي على مستوى جميع محافظات السلطنة، حيث يتم تحديد أماكن مخصصة للحجر الصحي، كما تم أيضا تطبيق الحجر المنزلي خصوصًا للمواطنين العمانيين.

وأشار معاليه أن من أهم التدخلات التي تقوم بها وزارة الصحة هي التثقيف الصحي ورفع الوعي المجتمعي عن طريق وسائل الإعلام المرئية المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ويتم أيضا التواصل مع مختلف فئات المجتمع المدني عن طريق التواصل مع المجالس البلدية في مختلف المحافظات، واللجان الصحية على مستوى الولايات والأنشطة التثقيفية للجمعيات الأهلية والأندية الرياضية، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على نشر الوعي الصحي للمواطنين والمقيمين خصوصًا على الحد من العدوى في المجتمع واتباع وسائل الوقاية الشخصية: كغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، وتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة والالتزام بإجراءات الحجر الصحي. وذكر معالي الدكتور وزير الصحة أنه حتى حينه فقد تم تعليق الطيران المباشر إلى كل من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وكذلك تم تعليق رحلات الطيران السياحي من جمهورية إيطاليا، كما يتم تطبيق الحجر الصحي لجميع القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وقد تم رفع الحجر الصحي عن كل من: سنغافورة، واليابان. وأكد معاليه أن وزارة الصحة تتواصل مباشرة مع المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية والخليجية لمتابعة الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا 2019، كمنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا المستجد ومراجعة وتقييم درجة الخطورة للسلطنة بصورة دورية، بناء على أية معلومات تستدعي ذلك، والتواصل مع الجهات الأخرى المعنية بطوارئ الصحة العامة. ودعا معالي الدكتور وزير الصحة المواطنين والمقيمين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة وعدم الالتفات للشائعات وأهمية تكاتف الجهود من كافة القطاعات والمؤسسات بالسلطنة. كما أشار معالي الدكتور وزير الصحة أنه قد تم تفعيل مركز الاتصال بوزارة الصحة، رقم: (24441999)، ليعمل على مدار الساعة، وتم استحداث خطوط ساخنة في جميع المحافظات من أجل التواصل مع المواطنين والوافدين حول الحجر الصحي أو المرض بشكل عام. وأكد أن وزارة الصحة تقوم أيضًا بتعزيز استعدادات المؤسسات الصحية العامة والخاصة للاستجابة لهذا الوباء ورفع جاهزيتها للتعامل مع أي زيادة محتملة في أعداد المصابين بالمرض.

تعليق الرحلات السياحية الإيطالية لمطار صلالة

مسقط ـ العمانية : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات السياحية الإيطالية إلى مطار صلالة اعتبارا من مساء أمس الاول ولمدة شهر. وأوضحت أنها ستبقي رحلات الطيران العماني بين مدينة ميلان الإيطالية ومسقط للعمانيين وللركاب المحولين فقط. وأكدت على أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار عدوى كورونا .

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تعزيز الإجراءات الصحية بمطار مسقط

تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للمسافرين القادمين عبر مطار مسقط الدولي.

حيث يتم تعبئة استمارة “الإفصاح الذاتي” على متن الطائرة، فيما يقوم العامل الصحي باستقبال جميع القادمين قبل منطقة الجوازات ويتم تقييم الاستمارة.

وفي حال قدوم المسافر من “الدول الموبوءة” يتم فحص وظائفه الحيوية والسريرية في عيادة المراقبة الصحية عند منطقة عبور القادمين واذا تم ثبوت الأعراض لديه يتم فحصه عن طريق المسح المخبري، بخلاف ذلك يتم تقديم نصائح الحجر المنزلي أو الحجر المؤسسي له.

النمو العالمي يتجه للتباطؤ والوفيات تقترب من 3 آلاف

■ الكويت: لا يوجد نقص فـي الكوادر الطبية

■ تجهيز 25 مستشفى بالسعودية

■ إلغاء سباق «موتو جي بي» فـي قطر

■ مصر تعلن تسجيل ثاني إصابة

باريس ـ عواصم ـ وكالات: حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تفشي فيروس كورونا المستجد “ كوفيد19” يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، وناشدت الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة. وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4 بالمئة هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9 بالمئة صدرت في نوفمبر. وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 بالمئة، مفترضا بدء انحسار الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشي الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها. لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدن يصل إلى 1.5 بالمئة هذا العام.

وقد تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الصين أمس، 80 ألفًا و26 حالة بعدما سجلت السلطات الصينية 202 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الوفاة ألفين و912 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 4 آلاف و212 شخصًا بعد تسجيل 476 حالة مؤكدة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 22 حالة.

وفي الكويت نفت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية بثينة المضف ما يثار عن وجود نقص في الكوادر الطبية، قائلة إنها شائعات “لا نرضى بها” وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق امس عن 10 إصابات جديدة مؤكدة ليصل اجمالي الحالات في الكويت إلى 56 حالة جميعها قادمة من إيران. بدورها، أعلنت وزارة الصحة السعودية تجهير 25 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن المملكة لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وفي قطر، أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) إلغاء مسابقة الفئة الأولى (موتو جي بي) والتي كان مقررا انطلاقها في لوسيل في قطر خلال الأسبوع الجاري لأسباب تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد. وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس “كوفيد 19” في بغداد (الرصافة) وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة إلى 21 . الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب أجنبي ولديه أعراض بسيطة وحالته مستقرة، وتم عزله بالمستشفى لإجراء التدابير اللازمة. وفي ايران أعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي الفيروس القاتل وأنه إذا لزم الأمر إغلاق المدارس الاسبوع المقبل، فسيتم عقد اجتماع في نهاية الاسبوع وسنتخذ قرارا بذلك الشأن. في السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، وجرى وضع الحالتين بالحجر الصحي.

«كوفيد 19» ساهم فـي خفض معدلات التلوث فـي الصين

واشنطن ـ د ب أ: ذكرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن صورا عبر الأقمار الصناعية أظهرت تراجعا كبيرا في مستويات التلوث فوق الصين، والذي “يرجع جزئيا على الأقل” إلى تباطؤ اقتصادي عقب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأظهرت صور ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية كيف أن مستويات أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام ينبعث من السيارات والمنشآت الصناعية، قد تراجعت في فبراير الماضي مقارنة بيناير السابق عليه، قبل أن تفرض السلطات إجراءات الغلق.

وقال علماء ناسا إن التراجع في مستويات أكسيد النيتروجين بدا واضحا في البداية بالقرب من مدينة ووهان حيث بدأ تفشي الفيروس، لكنه انتشر بعد ذلك في أنحاء الصين.وأشارت ناسا إلى أن التراجع تزامن مع فرض قيود على النقل والأعمال، ومع خضوع الملايين لحجر صحي. وقال في ليو ، وهو خبير في جودة الهواء في ناسا في بيان صحفي إن “هذه هى المرة الأولى التي اشاهد فيها مثل هذا التراجع الكبير فوق منطقة بمثل هذه المساحة الكبيرة لحدث معين”.