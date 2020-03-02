السلطنة تتسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية

القاهرة ـ الخليج 365: تسلمت السلطنة أمس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورته (153). وقد ألقى سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، الذي ترأس وفد السلطنة في الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا الأربعاء، كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة أشار فيها إلى دعم السلطنة للقضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك، مؤكدا على أن السلطنة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سوف تستمر في نهجها الداعم للعمل العربي المشترك وتطوير عملها لمواكبة التطورات في العالم.

وأضاف سعادته إن القضايا العربية الأخرى، تمر من سئ إلى أسوأ، مؤكدا أهمية التضامن العربي لمعالجتها لتحقيق الأهداف المنشودة للشعوب العربية وآمالها بتحقيق بالسلم والأمن.

ويرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القررات التي تم الانتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء ورفع عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار وزاري إلى وزراء الخارجية العرب للبت فيها .

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