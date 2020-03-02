العراق: علاوي يعتذر عن تشكيل حكومة جديدة وبرهم صالح يبحث اختيار مرشح آخر

في السياسة 3 مارس,2020 نسخة للطباعة

عملية جديدة لتطهير صحراء الأنبار

بغداد ـ وكالات: قدم محمد توفيق علاوي اعتذارا مساء أمس الأول عن تكليف تشكيل حكومة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، بحسب السومرية نيوز. وأرجعت وكالة بلومبرج للأنباء اعتذار علاوي إلى إخفاقه في تشكيل حكومة.وقال علاوي في رسالة الاعتذار للرئيس العراقي أنه اصطدم اثناء المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الخليج 365 و مصلحته بشيء ” ويشهد الله علي أني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية ، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في ساحات التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الخليج 365 وازدهاره”. في غضون ذلك، أفاد بيان للمكتب الاعلامي للرئاسة العراقية بأن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار بديل خلال 15يوما لتشكيل الحكومة الجديدة. وذكر البيان “بالإشارة الى بيان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام الدستور يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية”. وأضاف “يوجه رئيس الجمهورية الشكر إلى محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فإنه يدعو القوى النيابية، إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق”. وأوضح البيان « رئيس الجمهورية يؤكد أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، و مؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة».

وذكر البيان « إن التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كاستحقاق وطني عراقي».

ميدانيا، أعلن الحشد الشعبي العراقي إطلاق عملية جديدة لتطهير الصحراء بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. وأفادت دائرة الإعلام التابعة للحشد بأن العملية تجري بالتعاون مع قوات من الجيش. وقالت، في بيان:”باشرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقوات الجيش بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الأنبار، لتطهيرها من المجاميع الإجرامية”. وأضافت الدائرة أن الألوية 15 و 25 و 44 ، وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية.وتأتي هذه العملية في إطار خطط ضبط الأمن والاستقرار وملاحقة الجماعات المسلحة التي تنشط بين الحين والآخر لاستهداف المدنيين في أنحاء متفرقة من العراق.