شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في الجزائر إلى 5 حالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليصبح العدد 5 حالات باحتساب مواطن إيطالي جرى ترحيله إلى بلاده.



وذكرت الوزارة في بيان، أن ”التحقيق الوبائي ما زال مستمرا؛ لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمين في فرنسا”.

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