شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان: جنود اليونان قتلوا اثنين من المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، " للأسف لا العالم بأسره ولا الاتحاد الأوروبي يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ".

Advertisements وأضاف أردوغان بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "الجنود اليونانيون قتلوا اثنين من المهاجرين اليوم". ​وقال أردوغان: "لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي لم يف بالتزامات إعلان 18 مارس بصورة تامة". ​وتابع: "يقولون لنا (الأوروبيون) سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه".

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