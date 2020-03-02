شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية موسكو.

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وأوضحت أن صاحب الحالة هو شاب روسي كان قد أُصِيْبَ بالعدوى أثناء عطلة في إيطاليا في فبراير الماضي وذلك قبل أن يعود إلى موسكو.

وذكرت السلطات، أن الرجل يعيش في محيط موسكو وكان قد أخطر عن حالته قبل بضعة أيام في أحد المستشفيات، ونوهت إلى أن الأعراض الظاهرة عليه طفيفة وأنه متواجد حالياً في العزل الطبي في المستشفى.