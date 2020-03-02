شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات كورونا بأمريكا إلى 6 بعد تسجيل 4 ضحايا جدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن السلطات في الولايات المتحدة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 6 أشخاص بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.



وأعلنت السلطات في مقاطعة كينج، أن المقاطعة أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولون إن عدد المصابين في واشنطن ارتفع إلى 18 شخصا.

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