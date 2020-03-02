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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور طائرات عسكرية روسية أجواء تركيا قاصدة سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
وصلت طائرة شحن عسكرية ثقيلة "إيل 76" تابعة للقوات الجوية الروسية الاثنين، إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية شمال غربي سوريا، عبر المجال الجوي التركي.
وأفادت مواقع غربية لمراقبة حركة الطيران الحربي، بأن الطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى روسيا.
وقبل ذلك، ذكرت الأنباء أن طائرتين عسكريتين "تو-154 ب-2" روسيتين، عبرتا المجال الجوي التركي يوم الأحد، دون أي عائق باتجاه قاعدة حميميم.
ويوم الاثنين عبرت مضيق البسفور سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" متوجهة إلى الساحل السوري.
وفي 28 فبراير، عبرت حاملتا صواريخ "كاليبر" المجنحة هما الفرقاطتان "الأميرال ماكاروف"، و"الأميرال غريغوروفيتش" مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقهما إلى سوريا.
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