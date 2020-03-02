أبو الغيط يعلن تأجيل القمة العربية بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تأجيل انعقاد القمة الدورية العادية للجامعة، التي تنعقد قبل نهاية مارس من كل عام، بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» المستجد.

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وأضاف «أبو الغيط» خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، «رصدت جوًا غير مريح عالميًا في قصة كورونا وانتشارها في إيطاليا وإيران والإقليم وكانت هناك حالة من عدم استقرار»، مشيرًا إلى تواصله مع الجزائر والاتفاق على عقدها بعد رمضان فورًا، بأقصى حد الأسبوع الثالث من شهر يونيو.

ونفى أن يكون التأجيل بسبب الأحداث التي تعاني منها الدول العربية، متابعًا: «العرب يجتمعون في كل الحالات، العرب لن يحركوا الجبال وإذا كانوا يحركون الجبال لكانت الأوضاع مختلفة عن الأوضاع الحالية الموجودة فيه».

ووصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الجزائر، أول أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين، بحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين عددا من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية، وترتيبات وموعد عقد القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر