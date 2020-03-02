الإمارات تجلي رعاياها من إيران حرصا على سلامة مواطنيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت دولة الإمارات، الإثنين، في إجلاء رعاياها من إيران، وذلك حرصا منها على صحة وسلامة مواطنيها الموجودين خارج البلاد، وللحد من انتشار فيروس كورونا



وبادرت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران، لإجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود دولة الإمارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

هذا وقد تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

Advertisements

والإثنين، أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات تصل إلى 66.

وأضاف عبر التلفزيون الرسمي: "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن ويصل عدد الوفيات إلى 66".

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الإثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكشفت رسالة حكومية عن نقص بأعداد الكمامات داخل إيران مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث بالفارسية من بريطانيا، الأحد، أن سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني خاطب في رسالة رسمية رئيس بلاده حسن روحاني يشكو فيها قبل 20 يوما من وجود نقص في أدوات التطهير، والكمامات المصنعة محليا، فضلا عن الأسرّة الطبية بالمستشفيات.