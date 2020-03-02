- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.وعمان تغلق منافذها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت الإمارات عن شروعها في إجلاء مواطنيها عن إيران في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي على خلفية انتشار كورونا في عدد من الدول، وأن كل العائدين سيخضعون للحجر الصحي والفحوص لضمان سلامتهم.
وقررت سلطنة عمان إغلاق جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية أمام الزائرين من الدول المنتشر فيها كورونا.
وأوضحت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تتخذ هذه الخطوة كإجراء احترازي وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.وعمان تغلق منافذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.