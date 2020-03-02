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الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.وعمان تغلق منافذها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.وعمان تغلق منافذها

الخليج 365

أعلنت الإمارات عن شروعها في إجلاء مواطنيها عن إيران في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي على خلفية انتشار كورونا في عدد من الدول، وأن كل العائدين سيخضعون للحجر الصحي والفحوص لضمان سلامتهم.

وقررت سلطنة عمان إغلاق جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية أمام الزائرين من الدول المنتشر فيها كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تتخذ هذه الخطوة كإجراء احترازي وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

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