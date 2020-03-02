شكرا لقرائتكم الإمارات تبدأ إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)، نيتها التنسيق مع سفارة إيران لديها من أجل إجلاء مواطنيها من هناك وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة مواطني الدولة المتواجدين خارج البلاد والذي يعد من أولويات سياستها الخارجية، بحسب البيان.

في التفاصيل، أعلن البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران، بادرت لإجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أراضيها.

كما أوضح البيان أن هذه الخطوة أتت في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

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كما تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

منع السفر إلى إيران

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قررت قبل أيام، منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت حينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.. كما يرجى من المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي".