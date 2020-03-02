سليم عون: لولا الرئيس القوي جداً ميشال عون لما حققنا هذا الانجاز بقطاع النفط

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​​سليم عون​، في حديث تلفزيوني، انه "في كل دول ​العالم​ الشق الاكبر من النفط هو شق سياسي، ونحن لا نقلل بتاتاً من قيمته ولكن كل الحروب الدولية قائمة على المصالح والمطامع بالثروات"، مشيراً الى ان "لبنان يقع في قلب الصراع العالمي والاقليمي، وان قمنا بتفنيد الصراعات في المنطقة فسنلاحظ ان العين كانت دائماً على المناطق الغنية بالنفط، فمثلاً اميركا انسحبت من العديد من المناطق ولكنها بقيت تحتفظ بالنقاط التي يوجد بها النفط".

ولفت عون الى ان "الغاز موجود من زمن طويل ولكن لولا الرئيس القوي جداً العماد ميشال عون لما وصلنا الى هذه المرحلة، لانه كان يُمنع في الماضي ان يقترب احد من هذا الملف ولكن ​الرئيس عون​ اقترب وحقق الانجاز، واصر على مسك الملف من الاول للنهاية، ومنذ ان استلم ​التيار الوطني الحر​ هذه الوزارة قام بإعداد القوانين والمراسيم وللتذكير الجهات التي استلمت الوزارة قبلنا لم تقم بأي خطوة فعلية وملموسة، وعندما استقال الرئيس الاسبق للحكومة نجيب الميقاتي سنة 2013 كان العنوان هو الوزير السابق ​اشرف ريفي​، ولكن فعلياً كان مرسومي النفط على طاولة ​مجلس الوزراء​، وعند اول جلسة لمجلس الوزراء بعهد ​الرئيس ميشال عون​ وضع النفط عليها".