بلدية القاع بدأت حملة تعقيم للمعبر الحدودي والمراكز بين لبنان وسوريا

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بدأت بلدية القاع بحملة تعقيم للمعبر الحدودي والمراكز بين لبنان وسوريا والمناطق المحيطة بها، عند نقطة القاع الحدوديّة اللبنانيّة السوريّة، كما شملت الحملة الباصات العابرة إلى لبنان، وأطلقت حملة لتعقيم الأماكن العامة والمدارس والكنائس وحافلات النقل ومخيمات النازحين السوريين؛ كما ستطلق حملة توعية وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيارات الداخلة لاسيما الباعة وموزّعي المأكولات وحاجيّات الناس.
وطالبت البلدية بالمتابعة ومراقبة العابرين إلى لبنان من الساعة الحادية عشرة ليلًا حتّى الثامنة من صباح اليوم التالي، لعدم توفّر وجود طبيب مراقب في مثل هذا التوقيت للمراقبة.
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