لجنة المتعاقدين في الأساسي الرسمي: لا عمل من دون أجر

أعلنت "​لجنة المتعاقدين​ في ​التعليم الأساسي الرسمي​" في بيان، "امتناع المتعاقدين عن القيام بأي عمل أو مهام من دون وضع آلية معينة لاحتساب البدل المادي لهم، وصدور تعميم يوضح ذلك، انطلاقا من مبدأ لا عمل من دون أجر".

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