محتجون يتجمعون عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا للمطالبة بتحقيق المطالب

يتجمع عدد من ​المحتجين​ عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا، وهم يهتفون لمواصلة التحرك من اجل ​تحقيق​ المطالب.

هذا واوقفت ​مخابرات الجيش​ في صيدا الناشط في الحراك محمد.ي ثم ما لبثت ان اطلقت سراحه.