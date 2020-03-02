محتجون يتجمعون عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا للمطالبة بتحقيق المطالب

يتجمع عدد من المحتجين عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا، وهم يهتفون لمواصلة التحرك من اجل تحقيق المطالب.
هذا واوقفت مخابرات الجيش في صيدا الناشط في الحراك محمد.ي ثم ما لبثت ان اطلقت سراحه.
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