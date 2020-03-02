لفت المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، إلى أنّ "عددًا من مواقع التواصل الإجتماعي يتداول أخبارًا وتعاميم كاذبة تتعلّق بإنهاء العام الدراسي"، مشدّدًا على أنّ "هذه الأخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأنّ وزارة التربية تحتفظ بحقّها في ملاحقة مروّجي هذه الشائعات بحسب مقتضيات القانون".
ونبّه في بيان، المواطنين إلى "عدم الأخذ بأي خبر يتعلّق بالوزارة، إلّا إذا كان صادرًا رسميًّا عنه وموزَّعًا على وسائل الإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزارة التربية: التعاميم المتداولة عن إنهاء العام الدراسي عارية من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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