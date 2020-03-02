الجيش: توقيف أشخاص في مناطق عدة

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه أوقفت مديرية المخابرات في منطقة حيّ السلّم، المدعو (ع.د) لقيامه بأعمال سلب ونشل وسرقة، وظهوره في فيديو مُصوَّر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بسرقة صندوق نذورات من أحد المحال التجارية في المنطقة. كما أوقفت كلاً من (ع.ع)، (د.م) و(ع.ف) بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات، افتعال المشاكل وإطلاق النار عدَّة مرات. ولقيام الأول بأعمال سلب ورمي قنبلة يدوية وإصابة أحد الأشخاص. وقد ضبطت بحوزتهم بنادق ومسدّسات وذخائر حربية.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة جبل لبنان – قضاء المتن كلاً من (ع.ا)، (ر.ص) و(ع.ح) لقيامهم بحيازة وترويج المخدرات.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.
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