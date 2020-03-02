الجيش: توقيف أشخاص في مناطق عدة

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه أوقفت ​مديرية المخابرات​ في منطقة حيّ السلّم، المدعو (ع.د) لقيامه بأعمال سلب ونشل وسرقة، وظهوره في ​فيديو​ مُصوَّر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بسرقة صندوق نذورات من أحد المحال التجارية في المنطقة. كما أوقفت كلاً من (ع.ع)، (د.م) و(ع.ف) بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات، افتعال المشاكل و​إطلاق النار​ عدَّة مرات. ولقيام الأول بأعمال سلب ورمي ​قنبلة يدوية​ وإصابة أحد الأشخاص. وقد ضبطت بحوزتهم بنادق ومسدّسات وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة ​جبل لبنان​ – ​قضاء المتن​ كلاً من (ع.ا)، (ر.ص) و(ع.ح) لقيامهم بحيازة وترويج ​المخدرات​.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف ​القضاء​ المختص.