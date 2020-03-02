نقابة أدلاء السياحة: لالتزام تعاميم الوزارات والمؤسسات الرسمية

تمنت نقابة أدلاء السياحة من الأدلاء السياحيين في بيان، "التزام التعاميم الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتعاون والتنسيق مع الشركات السياحية والفنادق وسائقي الحافلات والسيارات في تعقيم الآليات".
ودعت إلى "إبلاغ الجهات المعنية بأي حالة صحية يعاني منها السياح، وتحاشي الأماكن المزدحمة واقتصار الجولات السياحية على الأماكن التاريخية والطبيعية، واختيار المطاعم المطابقة لمواصفات وزارة الصحة، مع الدعاء للمرضى المصابين بالشفاء العاجل، والأمن والأمان لوطننا لبنان واهلنا في لبنان وفي بلاد الاغتراب".
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