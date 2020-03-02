نقابة أدلاء السياحة: لالتزام تعاميم الوزارات والمؤسسات الرسمية

تمنت نقابة أدلاء ​السياحة​ من الأدلاء السياحيين في بيان، "التزام التعاميم الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الرسمية المتعلقة ب​فيروس كورونا​ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتعاون والتنسيق مع الشركات السياحية و​الفنادق​ وسائقي الحافلات والسيارات في تعقيم الآليات".

ودعت إلى "إبلاغ الجهات المعنية بأي حالة صحية يعاني منها السياح، وتحاشي الأماكن المزدحمة واقتصار الجولات السياحية على الأماكن التاريخية والطبيعية، واختيار ​المطاعم​ المطابقة لمواصفات ​وزارة الصحة​، مع الدعاء للمرضى المصابين بالشفاء العاجل، و​الأمن​ والأمان لوطننا ​لبنان​ واهلنا في لبنان وفي بلاد ​الاغتراب​".