وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تشيد بدور مصر البارز بمكافحة الإرهاب

أشادت ​وزيرة الدفاع الفرنسية​ ​فلورنس بارلي​، بـ"الجهود التي تقوم بها مصر في ​مكافحة الإرهاب​، ودعم ​الأمن​ والاستقرار و​السلام​ في ​الشرق الأوسط​". هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي ان "بارلي التقت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ وناقشت معه عدة ملفات، من بينها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة في المنطقة". إضغط للمزيد

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