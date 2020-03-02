نتائج الاستطلاعات انتخابات الكنيست الأولية تشير لتقدم معسكر نتانياهو

شهدت ​إسرائيل​ انتخابات ​الكنيست​ الثالثة خلال أقل من عام، بعد تعذّر تشكيل ​حكومة​ وإنشاء تحالفات بين الأحزاب السياسية المهيمنة في البلاد عقب ​الانتخابات​ الماضية.

ودعي نحو 6 ملايين ناخب ونصف إلى انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 65.6% حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في تقدم بلغ 1.9 بالمئة عن الانتخابات السابقة التي تمّت في أيلول. ونسبة اليوم أيضاً تمثل أعلى نسبة مشاركة في انتخابات تشريعية تحدث في إسرائيل منذ عام 1999.

وفي الاستطلاع الأولي الصادر عن هيئة البث الإسرائيلي، يبدو أن حزب "أبيض-أزرق" تخلف عن الليكود الذي يتزعمه نتانياهو بثلاثة مقاعد إذ حاز على 33 مقعداً بينما حاز الليكود على 36.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية أخرى إن التكتل اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أمن، بحسب استطلاعات الرأي الأولى التي أجريت مع الناخبين، 59 مقعداً في الكنيست.

أما الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية عشر أشار إلى حصول التكتل اليميني على 60 مقعداً (معطية 37 مقعداً لحزب الليكود) مقابل 54 للتحالف الوسطي اليساري العربي بقيادة الجنرال المتقاعد غانتس.