المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفتا بالمدفعية مناطق بريفي تل تمر وتل أبيض

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد قصفًا مدفعيًّا مصدره ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها استهدف قرية صليبي غرب مدينة ​تل أبيض​ في ريف ​الرقة​". وأوضح أنّ "على صعيد متّصل، قصفت الفصائل الموالية ل​تركيا​ ب​قذائف​ الـ"هاون" محيط قرية أم الكيف شمال بلدة تل تمر ب​ريف الحسكة​"، مذكّرًا بـ"أنّه رصد في 28 شباط الماضي، قصفًا مدفعيًّا من القاعدة التركية في قرية الداودية التابعة لبلدة أبو راسين، يستهدف قريتي أم الكيف ودردارا ومناطق في ريف تل تمر".

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