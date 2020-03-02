سلطات إيطاليا تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 52

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن ارتفاع الوفيات ب​فيروس كورونا​ إلى 52 ضحية ، وأن أعداد المصابين بالفيروس في إيطاليا يتخطى الـ2000 بعد تسجيل نحو 300 إصابة جديدة .

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