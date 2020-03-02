أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا "ان ​الحكومة​ ستنتقل من خانة الدفاع عن العاصمة ​طرابلس​ إلى خانة الهجوم، وذلك بعد نحو 11 شهراً من بدء قائد ​القوات المسلحة​ الليبية المشير ​خليفة حفتر​ المعركة للسيطرة على العاصمة"، لافتاً الى "ضرورة ان يعي حفتر أنه فشل في هجومه، وميليشياته لن تكون قادرة على الدخول إلى طرابلس، ونحن مستمرون في الدفاع عن أهلنا في طرابلس"، مشدداً على ان "الهجوم سيكون كاسحاً وشاملاً، ولن نرضى بحكم العسكر مهما كان نوعه".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية: سننتقل من الدفاع عن طرابلس للهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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