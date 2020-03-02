أفاد مصدر ميداني لصحيفة "الوطن" السورية بتقدم جديد حققه ​الجيش السوري​ غرب مدينة ​سراقب​ المحررة ب​ريف إدلب​ الشرقي، بهدف توسيع الأمان غرب الطريق الدولي بعد طرد الإرهابيين من المدينة للمرة الثانية. وقال المصدر إن الجيش استعاد السيطرة على بلدتي جوباس وترنبة الاستراتيجيتين الواقعتين بمحاذاة الطريق الدولية حلب – ​اللاذقية​ غرب مدينة سراقب. وكان الجيش السوري أعلن، صباح اليوم، استعادته السيطرة على مدينة سراقب بعد معارك طاحنة مع الميليشيات الإرهابية والجيش التركي الذي استخدم الطيران على نطاق واسع ضد مواقع وتحركات الجيش، قبل أن تعلن ​وزارة الدفاع السورية​ إغلاق المجال الجوي في سماء إدلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يوسع سيطرته غرب سراقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.