الحرس الثوري الإيراني يطلق مستشفى ميدانياً لعلاج كورونا بمدينة قم

بدأ الحرس الثوري ال​إيران​ي بـ"إعداد ​مستشفى​ ميداني في مدينة قم لعلاج المصابين بفايروس ​كورونا​، وذلك ضمن إجراءات تتخذها إيران لصد كورونا، وسبق للحرس أن أعلن عن "تشكيل فروع جديدة له مهمتها مواجهة كورونا الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة 66 مصابا حتى الآن".

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