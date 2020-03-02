رئيس العراق بدأ مشاوراته لاختيار رئيس وزراء جديد: لتشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها

أعلنت رئاسة الجمهورية ​العراق​ية أنّ "الرئيس العراقي ​برهم صالح​ بدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسيّة لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد، حيث استقبل رئيس "تيار الحكمة الوطني" ​عمار الحكيم​، رئيس "إئتلاف دولة القانون" ​نوري المالكي​، رئيس تحالف "الفتح" ​هادي العامري​ ورئيس "إئتلاف النصر" ​حيدر العبادي​؛ كلًّا على حدة".

ولفتت إلى أنّ "صالح أكّد ضرورة الإسراع في التوصّل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، مشدّدًا على الإلتزام بالفترة الدستوريّة المحدّدة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدّي لمهامها، في ضوء التحديات الّتي تواجه العراق".

وركّزت الرئاسة على أنّ "صالح أشار إلى أنّ الجميع مطالَب بوقفة وطنيّة مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمرّ به من ظروف معقّدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".