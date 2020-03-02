صويلو: تركيا تقدم الدعم اللازم للاجئين وندعو اليونان للتعامل بإنسانية معهم

دعا وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، السلطات اليونانية إلى "التعامل مع ​اللاجئين​ بشكل يليق بقيم حقوق الإنسان"، موضحًا أنّ "على السلطات اليونانية تقييم طلبات اللجوء للمهاجرين المحتشدين على حدودها، وتوفير الحماية اللّازمة لمن يتوجب حمايتهم".

وانتقد في تصريح صحافي، "تجاهل ​الاتحاد الأوروبي​ لما يحدث في ​سوريا​ منذ بدء الأزمة فيها"، مبيّنًا أنّ "الاتحاد انتبه لخطورة الوضع في هذا البلد عقب موجات ​الهجرة​ الّتي بدأت تتوافد من سوريا اعتبارًا من عام 2015". ولفت إلى أنّ "​تركيا​ قدّمت منذ بداية ​الأزمة السورية​، مثالًا يحتذى به في كيفيّة إدارة شؤون اللاجئين والمهاجرين، وهي ما زالت تستضيف 4 ملايين لاجئ في أراضيها، بينهم 3.6 مليون سوري".

وأكّد صويلو أنّ "بلاده تواصل تقديم الدعم اللّازم للسوريين القاطنين في المناطق الّتي تحرّرت من الإرهابيّين عبر عمليّات "​درع الفرات​" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".