دعا وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، السلطات اليونانية إلى "التعامل مع اللاجئين بشكل يليق بقيم حقوق الإنسان"، موضحًا أنّ "على السلطات اليونانية تقييم طلبات اللجوء للمهاجرين المحتشدين على حدودها، وتوفير الحماية اللّازمة لمن يتوجب حمايتهم".
وانتقد في تصريح صحافي، "تجاهل الاتحاد الأوروبي لما يحدث في سوريا منذ بدء الأزمة فيها"، مبيّنًا أنّ "الاتحاد انتبه لخطورة الوضع في هذا البلد عقب موجات الهجرة الّتي بدأت تتوافد من سوريا اعتبارًا من عام 2015". ولفت إلى أنّ "تركيا قدّمت منذ بداية الأزمة السورية، مثالًا يحتذى به في كيفيّة إدارة شؤون اللاجئين والمهاجرين، وهي ما زالت تستضيف 4 ملايين لاجئ في أراضيها، بينهم 3.6 مليون سوري".
وأكّد صويلو أنّ "بلاده تواصل تقديم الدعم اللّازم للسوريين القاطنين في المناطق الّتي تحرّرت من الإرهابيّين عبر عمليّات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر صويلو: تركيا تقدم الدعم اللازم للاجئين وندعو اليونان للتعامل بإنسانية معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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