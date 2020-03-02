وصول طائرة شحن عسكرية روسية لقاعدة حميميم بسوريا عبر المجال الجوي التركي

وصلت طائرة شحن عسكرية ثقيلة "إيل 76" تابعة للقوات الجوية الروسية إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية شمال غربي سوريا، عبر المجال الجوي التركي، والطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى روسيا.
هذا وفي 28 شباط الماضي، عبرت حاملتا صواريخ "كاليبر" المجنحة هما الفرقاطتان "الأميرال ماكاروف"، و"الأميرال غريغوروفيتش" مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقهما إلى سوريا.
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