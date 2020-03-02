وصول طائرة شحن عسكرية روسية لقاعدة حميميم بسوريا عبر المجال الجوي التركي

وصلت ​طائرة​ شحن ​عسكري​ة ثقيلة "إيل 76" تابعة للقوات الجوية الروسية إلى ​قاعدة حميميم​ الجوية الروسية شمال غربي ​سوريا​، عبر المجال الجوي التركي، والطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى ​روسيا​.

هذا وفي 28 شباط الماضي، عبرت حاملتا ​صواريخ​ "كاليبر" المجنحة هما الفرقاطتان "الأميرال ماكاروف"، و"الأميرال غريغوروفيتش" مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقهما إلى سوريا.