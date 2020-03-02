أعلنت "وكالة أنباء ​الإمارات​ - وام"، أنّ "الإمارات تبادر بإجلاء مواطنيها من ​إيران​ وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عدد من الدول".

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كانت هذه تفاصيل خبر وام: الإمارات بدأت بإجلاء مواطنيها من إيران بإطار جهودها لمواجهة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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