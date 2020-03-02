جونسون: نتخذ كل الاستعدادات الممكنة لمكافحة فيروس كورونا

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، ان "البلاد بحاجة إلى استعداد لمكافحة ​فيروس كورونا​ الجديد لكي لا ينتشر أكثر، ومن المهم للغاية التأكيد أن هذه مشكلة من المرجح أن تصبح أكثر تأثيرا بالنسبة لهذا البلد، خلال الأيام والأسابيع القادمة"، لافتاً الى انه "سنبذل كل الاستعدادات الممكنة لهذا الفيروس، وهذه ​الدولة​ مستعدة بشكل جيد للغاية".

هذا وكانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق ان "هناك 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35".