ملك البحرين أكد للملك سلمان دعم بلاده لإجراءات السعودية الوقائية منعا لانتشار كورونا

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية - واس"، أنّ "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".
ولفتت إلى أنّ "ملك البحرين أكّد دعم بلاده للإجراءات الإحترازيّة كافّة الّتي اتّخذتها السعودية لمنع وصول فيروس "كورونا" وانتشاره، حمايةً لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة"، موضحةً أنّ "الملك سلمان قد عبّر عن شكره وتقدير لنظيره، على دعم البحرين لكلّ أشكال الإجراءات الإحترازيّة الّتي تتّخذها السعودية في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير".
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