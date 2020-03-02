نتانياهو: سنفرض سيادتنا على الأراضي التي قضت خطة السلام بضمها الينا

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، إن "إسرائيل ستفرض سيادتها على الأراضي التي قضت خطة ​السلام​ الأميركية بضمها إلى إسرائيل، بعد استكمال عملية رسم الخرائط"، مشيرا إلى أن "​الولايات المتحدة​ ستعترف بذلك"، مشدداً على ان "هذا سيكون يوماً تاريخياً بحيث تتغير خريطة ​الدولة​، ويتغير مستقبلها على النحو الجيد، وسيبقى الباب مفتوحا أمام التوصل إلى تسوية مع ​الفلسطينيين​، ونحن على استعداد لخوض التفاوض معهم على أساس ​صفقة القرن​ دوما".

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