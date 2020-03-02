لا أعراض مرضية بين ركاب الطائرة الايرانية التي وصلت الى بيروت

وصلت الى ​مطار بيروت الدولي​ ​طائرة​ إيرانية آتية من مدينة مشهد الإيرانية، على متنها 178 راكبا، واتخذ الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للركاب، كما تمت تعبئة الاستمارات الخاصة بهم، من دون تسجيل أي أعراض مرضية بينهم.

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