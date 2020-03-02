شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تتعاقد مع مستشفيات جامعة الزقازيق لتقديم خدمات طبية للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتورعثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم الاثنين ، أيمن عبد المجيد ، رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين والوفد المرافق له بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ونقابة الصحفين، لتقديم خدمات طبية ورعاية صحية لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.

شارك فى اللقاء الدكتور وليد ندا ،المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، الدكتوروائل صبرى ، مدير عام الشئون العلاجية، الدكتور محمد عفت ، المشرف العام علي العلاج بأجر، محمد فكرى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات.

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وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بزيارة أيمن عبدالمجيد ، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن جميع امكانيات مستشفيات جامعة الزقازيق والخبرات العلمية والكوادر الطبية المتوفرة بها ستكون ضمن مشروع العلاج الخاص بأعضاء النقابة بهدف توفير خدمة صحية وعلاجية متميزة وتيسيراً علي الصحفيين وأفراد أسرهم .

ومن جانبه ،قدم عبد المجيد الشكر لرئيس الجامعة علي التعاون المثمر والدائم مع الصحفيين،مشيراً إلي أن البرتوكول يهدف إلي إستفادة جميع أعضاء نقابة الصحفيين من مختلف الخدمات الصحية والعلاجية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق والمراكز الطبية التابعة لها بالإضافة إلي توفيرها بأسعار مناسبة لهم.