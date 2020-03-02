شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مقترح الحزب بتعديل قانون الرياضة يتصدى للتعصب والشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة بحزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب، إن الحزب من خلال اقتراح فرض عقوبات بقانون الرياضة لنبذ التعصب على مواقع التواصل الاجتماعى، هدفه ردع المشاغبين سواء من الجماهير أو اللاعبين.

وأضاف "حزين" فى تصريحات صحفية إن التعصب الكروى ظهر بشدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا أن التعديل الذى يقترحه الوفد على قانون الرياضة يسعى لتشديد العقوبات على اللاعبين أو الإداريين لأن القانون الحالى غير كاف لمعاقبتهم ويحتاج إضافات جديدة منها ما يفعله البعض من هجوم على الفضائيات خلال برامج مستأجرة.

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وأشار إلى أن اللجنة دورها تصعيد الاقتراح لأعلى مستوى للحزب ومن حسن الحظ أن رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة هو رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان وسيقوم بدوره فى تصعيد الاقتراح للبرلمان ثم يأخذ خطواته القانونية بالبرلمان، مؤكدا أن رجال القانون هم المخولون بتحديد العقوبات الجديدة ودور الاقتراح توضيح النقاط التى تحتاج للتعديل .

كان حزب الوفد، أعلن تبنيه إعداد تعديلات جديدة على قانون الرياضة، وذلك لمواجهة التعصب والعنف الرياضى بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في بيان له أنه بشأن الحالة العامة لظاهرة التعصب الجماهيرى التى انتشرت مؤخراً على الساحة الرياضية، يدعو إلى ضرورة نبذ العنف والتعصب الرياضى خاصة بعد تنامى الظاهرة، داعيا كل الأندية إلى التخلى عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف.