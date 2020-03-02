شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كفر الدوار: طالبت بجهاز أشعة وقسطرة للمستشفى العام ولم أتلقى رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية، وكذلك جهاز قسطرة قلب لمستشفى كفر الدوار العام، لتخفيف معاناة المواطنين، المتمثلة فى تحمل مشقة السفر للمستشفيات المجاورة لتلقى الخدمة والرعاية الصحية المطلوبة، بالإضافة للتكاليف خاصة محدودى الدخل غير القادرين على الحصول على الخدمة فى القطاع الخاص.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة قبل ذلك والمخاطبات فى هذا الصدد، ولكن دون رد، مما يعنى استمرار معاناة المرضى، يأتى ذلك فى الوقت الذى تحظى المنظومة الصحية باهتمام الدولة، وهناك العديد من المبادرات فى هذا الصدد بشأن تحسين المنظومة الصحية، وبالفعل قد كان، وابدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام على صعيد كافة المستشفيات العامة والحكومية والوحدات الصحية فى القرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تقدم بعدد من الطلبات بشأن تدبير لكل وحدة محلية بمركز ومدينة كفر الدوار سيارة إسعاف لإنقاذ المرضى، وذلك نظرا لبعد المسافة بين المواطنين والمستشفيات، ولم يتم البت فى أيا من هذه الطلبات مما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

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وطالب عضو البرلمان، الموافقة على إمداد مستشفى كفر الدوار العام بجهاز أشعة مقطعية، وجهاز قسطرة للقلب، وتوفير سيارات إسعاف للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بواحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.