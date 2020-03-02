شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير تطالب بوقف الموالد وإغلاق الأضرحة خوفا من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، واستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية وزير الداخلية إلى إصدار قرار بوقف الموالد فى جميع أنحاء الجمهورية وإغلاق الأضرحة خلال هذه الفترة خوفا من انتشار فيروس كورونا بهدف دفع الأذى عن البشرية بحسب قولها.

وقالت آمنة: "العمرة تم وقفها، والحج من الممكن أن يتوقف، ولذلك لابد من أن يتم وقف موالد الأولياء والشيوخ خلال هذه الفترة، وهذه دعوة للسيد وزير الداخلية بأن يصدر قرار مشددا بوقف التجمعات الدينية والموالد فى أى مكان بالجمهورية، وندعو الله أن تمر هذه الفترة على خير وأن ينجى الله البشرية".

وشددت على ضرورة إغلاق الأضرحة منعا لأى تجاوز ولوقف ظاهرة التوسلات التى قد تكون سببا فى انتشار الفيروس.

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كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت فى تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول التى وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، فى الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هى 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما فى الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين، و(18 حالة جديدة).