شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعاملين فى البرلمان للتوعية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، تسجيل صوتى يتضمن نصائح للعاملين بالمجلس للوقاية من فيروس كورونا.
وقامت الأمانة العامة للمجلس، بوضع عبوات سائل مطهر لغسل اليدين فى المجلس، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية، التى يقوم بها مجلس النواب لحماية العاملين من أى عدوى، وأكد التسجيل الصوتى الذى بثته الإذاعة الداخلية على ضروة غسل اليدين بصورة دائمة.
كما تضمنت النصائح الوقائية، ضروة التوجه لاقرب مستشفى فى حال وجود سخونية شديدة أو سعال، ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين.
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