شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اللجنة الدينية بالبرلمان تلتقى وفد سفارة أمريكا وسفير كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يضم (كارى بيتزولد، القائم بأعمال المستشار السياسى، وديفيد ميريل مسئول القسم السياسى بالسفارة الأمريكية، وحسن موسى أخصائى سياسى)، وذلك بمقر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

كما يلتقى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مع سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، ويحضر اللقاء أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.

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وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، انتهت منذ أيام قليلة، من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، ويتبقى فقط مادتين لم يتم حسمهما وأجلتهما اللجنة لاجتماع آخر، وطلبت حضور مفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف، لمراجعة الصياغة النهائية.

وينص مشروع القانون على أن: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات"، ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث أن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف، ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.