شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يعقد أول لقاء مع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام اليوم الإثنين ، اجتماعا يضم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر وأعضاء الهيئة، وذلك للتنسيق مع الهيئة لتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت بياناً أشادت فيه بتعيين هيكل وزيراً للدولة للإعلام، ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها وتنسيق العمل وفقاً لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.

يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أكد من قبل على أهمية الدور الذي يمكن للإعلام القيام به في تنمية ودعم قدرات الدول؛ وخاصة الدول العربية، جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، وفداً إعلامياً عربياً يمثل 9 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والعراق والأردن والسودان والجزائر والكويت ومتخصصين في الإعلام السياحي، وذلك على هامش المؤتمر السنوي للإعلاميين العرب المتخصصين في الإعلام السياحي.

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وقال هيكل، إن تجربة مصر الإعلامية ثرية للغاية وأثرت تأثيراً إيجابياً على أشقائها العرب، موضحاً أن وجود وزارة للإعلام من عدمه تحدده الدول وفق مصالحها دون أن يمس ذلك بالحريات، مضيفا: أن الأحداث التي مرت على المنطقة العربية أثبتت بلا شك أن الإعلام الجديد أصبح يحرك شعوباً ويوجه الرأي العام، لذلك يجب وضع أطر وحدود لا تمنع الحريات ولكن تحافظ على السلوكيات وتحترم حقوق الآخر.

وعن أخلاقيات الإعلام، أوضح وزير الدولة لشئون الإعلام أنه لابد من وجود ميثاق شرف مهني للإعلام، مشيراً إلى أنه يسعى لعقد مؤتمر يجمع ممثلى مختلف وسائل الإعلام لإقرار ميثاق مهنى يضعه الإعلاميون ويتم اعتماده دون تدخل.

ودعا هيكل الإعلاميين العرب لزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى التي أصبحت صرحاً ضخماً يخدم الإعلام المصري والعربي، كما أشار إلى ضرورة إطلاق قناة سياحية عربية معرباً عن استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإطلاقها.