شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: اجتماعات مع وزيرتى التخطيط والتضامن حول مشاكل المؤسسات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة وعدم المساس بها، وأن القضية الهامة فى الفترة الحالية هى قضية التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا الذى تأخرنا فيه كثيراً بسبب الظروف التى واجهت مصر خلال العقد الأخير.

وأضاف أسامة هيكل خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاجتماع يمثل بداية لسلسة من الاجتماعات القادمة لبحث مستقبل الصحافة القومية وحل المشاكل التى تواجهها، وأهمية وضع أسس التطوير لها، وانه تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة مع وزيرتى التخطيط و التضامن الاجتماعى لمناقشة المشاكل التى تواجه المؤسسات الصحفية، ووضع أفضل الحلول لها وكذلك بحث سبل حل مشاكل الديون المعلقة على كاهل المؤسسات القومية، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع أخر لمناقشة المحتوى الإعلامى والصحفى لما له من تأثير كبير فى تشكيل وعى المواطن .

وأشار هيكل إلى أنه يجب مخاطبة الفئة العمرية من الأعمار الشابة والتى تمثل 65% من المواطنين بالطريقة الخاصة التى تتناسب معهم، وتناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية فى المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسئولة فعلياً عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية وأن ذلك سيحدث فرقاً فى نمط إدارة المؤسسات .

ومن جهته أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أهمية الاجتماع فى وضع أفضل السبل التى تساهم فى عملية الإصلاح والتطوير، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع العديد من الشرائح بالمؤسسات الصحفية لطرح فكرة التطوير وكذلك استمعنا لأراء كبار الكتاب ووجدنا أن هناك رأياً عاماً كبيراً داخل هذه المؤسسات مهيأ بدرجة كبيرة فى المضى قدماً فى عملية الإصلاح والتطوير .

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وفى نهاية الاجتماع دار حوار مفتوح بين وزير الإعلام وأعضاء الهيئة لاستطلاع أرائهم وتوقعاتهم حول المشهد الصحفى فى الفترة القادمة فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة للمؤسسات الصحفية القومية.







