شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المنظمة العربية يناقش وضع حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك فى فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، صباح اليوم، بميشيل فروست مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، شارك فى الاجتماع علاء شلبى رئيس المنظمة، ومحمد راضى المدير التنفيذى للمنظمة.

تناول الاجتماع وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان فى البلدان العربية، والمخاطر المتزايدة التى يتعرضون لها جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، وأهمية الفصل بين المدافعين عن حقوق الإنسان وبين المعارضين السياسيين دونما إخلال بأهمية الدفاع عن سجناء الرأى بصفة عامة.

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يشارك المقرر الخاص والمنظمة القلق تجاه وضعية المدافعين فى عدد من البلدان العربية، وأوضح المقرر أن ولايته تنتهى فى مطلع مايو المقبل فى إطار مناقشة مقترح المنظمة بتنظيم مؤتمر دولى للبحث فى وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.

وأكد المقرر على استعداده للمساهمة فى التحضير لهذا المؤتمر، بما فى ذلك بعد انتهاء ولايته، مؤكدا على تأييده لمقترح المنظمة بالحاجة إلى إطلاق حوار جاد بين الحكومات وحركة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية لوضع حد للتدهور المتزايد الذى يعانيه المدافعين عن حقوق الإنسان عربيا.

وقدمت المنظمة نسخة الكترونية تضم ٣١ عددا من تقريرها السنوى حول حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، ونسخة مماثلة من إنتاجها الفكرى منذ تأسيسها فى العام ١٩٨٣.