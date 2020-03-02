شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مليونيرا؟.. تجربة كتاليست ومنصة جودة فى مدرجات جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "نجاحك بإيدك.. كيف تصبح مليونيرا؟" تستضيف جامعة الإسكندرية رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، الأربعاء، فى ندوة تفاعلية وتعريفية بعالم الاقتصاد الرقمى، والفرص الواسعة أمام الشباب لخلق وظائف غير تقليدية وتحقيق الثروات.

تُعقد الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتستضيفها كلية التجارة والأستاذ الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية، وذلك بحضور نحو 2000 طالب فى أكبر مُدرجات الكلية، بينهم مئات من أصحاب الأنشطة العملية والإنتاجية داخل الجامعة وخارجها.

وقالت مصادر بجامعة الإسكندرية، إن الندوة التعريفية تستعرض تجربة رائد الأعمال محمد وحيد، مؤسس شركتى مشاوير وكتاليست، وصاحب فكرة أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، وعرض رحلته العملية الممتدة لنحو 15 سنة داخل الإسكندرية وخارجها، وكيف نجح فى تخطيط مساره العملى عبر ابتكار عدد من الأفكار والمشروعات والبرامج المتطورة للعمل فى مجالات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وذلك بغرض تطوير قدرات الشباب وتحفيزهم على شق طريقهم العملى من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات، والاستفادة بأوسع صورة ممكنة من تطبيقات الاقتصاد المبتكرة، وما تتيحه من مزايا وفرص.



جامعة الإسكندرية تعلن عن ندوة رائد الأعمال محمد وحيد

وبحسب المصادر، فإن الندوة تتناول خبرة "وحيد" الشخصية فى العمل داخل الإسكندرية وخارجها، وأفكاره المبتكرة والرائدة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، مثل مشاوير وجودة وغيرهما من المشروعات والعلامات التجارية، إضافة إلى شرح آليات المنافسة وفق طبيعة الاقتصاد الجديد واحتياجاته وتحدياته، وكيف يُمكن للطلاب والخريجين ورواد الأعمال تدشين مشروعاتهم أو تسويق مُنتجاتهم وأفكارهم، وغزو المنصات التجارية والخدمية وقطاع العمل المُستقل، والاستفادة من العوائد الضخمة المُتدفقة عبر تلك المسارات، بالنظر إلى حجم التجارة الإلكترونية الذى يتجاوز 27 تريليون دولار، وسوق العمل المستقل التى تجاوزات 20 مليار دولار خلال العام الجارى.

محمد وحيد من جانبه، قال إنه سيتناول تجربته الشخصية، والتحديات والمعوقات التى واجهها وكيف تغلب عليها، لكنه سيستعرض إلى جانب ذلك تحولات الاقتصاد العالمى، وفرص السوق الرقمية على صعيد التجارة والخدمات، وأبرز الأفكار والمسارات التى يُمكن اتباعها لخلق وظائف غير تقليدية ومستويات دخل مرتفعة، فضلا عن شرح تجربة منصة جودة باعتبارها أول سوق إلكترونية لتجارة المُنتجات المصرية، وما توفره من مزايا لرواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأهم البرامج المستقبلية التى تستعد شركة كتاليست لإطلاقها بغرض تعزيز قدرات الشباب وتحفيزهم على التوسع فى العالم الرقمى، ومنها منصات للخدمات المبتكرة والعمل المُستقل، إضافة إلى مبادرات واتفاقات شراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والعلامات الرائدة محليا وإقليميا وفى عديد من الأسواق العالمية الرائدة.

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جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" إن كتاليست تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغية تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

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