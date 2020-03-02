وزير الخارجية الجزائري يهاتف نظيريه الأمريكي والصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ): أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الاثنين اتصالين هاتفين مع نظيريه الأمريكي مايك بومبيو والصيني وانغ يي، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وأضاف البيان أن الاتصالين تناولا العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها وكذلك التنسيق والتشاور ضمن المنظمات الدولية.

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